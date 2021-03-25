Ricardo Sa Pinto, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto'ya 2 maç ceza verdi.



Yeni Malatyaspor deplasmanında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görerek tribüne gönderilmesi nedeniyle Sa Pinto ceza aldı. Kurul, aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Yeni Malatyasporlu savunma oyuncusu Teenage Hadebe'yi 2 maçtan men etti.



Ricardo Sa Pinto, iç sahadaki Medipol Başakşehir'i ve deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmalarında takımının başında olamayacak.



PFDK, Süper Lig kulüplerinden Çaykur Rizespor'a 150 bin lira, Beşiktaş'a ise 24 bin lira para cezası kesti.



TFF 1. Lig'de cezalar



PFDK, GZT Giresunspor müsabakasında ihraç edilen Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'a 2 maç men ve 4 bin 500 lira para cezası, kırmızı-beyazlı takımın oyuncuları Kerem Can Akyüz ile İlyas Kubilay Yavuz'a da 2'şer maç men cezası verdi.



Kurul, Adanaspor'a 38 bin lira, Adana Demirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'a 12 bin lira para cezası uyguladı.



Adanaspor kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt'a 2 farklı ihlalden dolayı toplam 4 maçtan men ve 13 bin lira para cezası veren PFDK, Eskişehirspor kaleci antrenörü Metin Kantarcı ile Adana Demirspor antrenörü Hikmet Yunus Kaya için 2'şer maç men ve 6 bin 500'er lira para cezasına hükmetti.



Disiplin Kurulu, Samsunspor'un idarecisi Servet Tuzcu'ya 30 gün hak mahrumiyeti ile 15 bin lira para cezası, Adanaspor görevlisi Hüseyin Asım Yaman'a 30 gün hak mahrumiyeti, Tuzlaspor görevlisi İsmet İlhanlı'ya da 15 gün hak mahrumiyeti cezaları verilmesini kararlaştırdı.



