Ricardo Rodriguez'in bonservisi belli oldu

PSV Eindhoven ile kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından Milan'a dönen Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico, Paolo Maldini ile görüşme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Ricardo Rodriguez'in bonservisi belli oldu
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30 Temmuz 2020 21:58
Ocak transfer döneminde PSV'nin yolunu tutan ve adı transferde Fenerbahçe ile anılan Ricardo Rodriguez, tekrar Milan'a döndü.

Milan'daki geleceği merak edilen sol bek oyuncusu için menajeri Gianluca Di Domenico ile Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini arasında bir görüşme gerçekleşti.

BONSERVİSİNİ SORDU

Milan ile sözleşmesi 2021 yazında bitecek oyuncu için, yeniden sözleşme imzalanması beklenmiyor. Menajer Gianluca Di Domenico, Milan'ın Ricardo Rodriguez'in satışı için ne kadar bonservis talep edeceğini öğrenmek için yönetimle görüştü. Milan, İsviçreli oyuncunun menajerine 5 milyon euro talep ettiklerini bildirdi.

HERTHA VE HOFFENHEIM İSTİYOR

Ricardo Rodriguez'in Bundesliga'ya geri dönmek istediği ve Hertha Berlin ile Hoffenheim'ın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

İsviçreli Ricardo Rodriguez, bu sezon toplam 11 maçta görev aldı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda herhangi bir gol veya asist katkısı yapamadı.



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