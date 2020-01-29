Ricardo Rodriguez olmadı, rota Melnjak

Fenerbahçe, kısa bir süre içerisinde Hırvat sol bek Dario Melnjak için Çaykur Rizespor'la görüşmelere başlayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Ricardo Rodriguez olmadı, rota Melnjak
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29 Ocak 2020 08:33
Fenerbahçe gözünü Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak'a dikti.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; Sarı lacivertliler kısa bir süre içerisinde Hırvat sol bek için Karadeniz ekibiyle görüşmelere başlayacak.

27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Melnjak için bonservis ödemek yerine Rize'ye Alper Potuk'la takas önerisinde bulunacağı bildirildi.

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Çaykur Rizespor'un geçen sezon 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, performansıyla dikkat çekti.

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