Fenerbahçe gözünü Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak'a dikti.
Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; Sarı lacivertliler kısa bir süre içerisinde Hırvat sol bek için Karadeniz ekibiyle görüşmelere başlayacak.
27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Melnjak için bonservis ödemek yerine Rize'ye Alper Potuk'la takas önerisinde bulunacağı bildirildi.
60 BİN EURO'YA GELDİ
Çaykur Rizespor'un geçen sezon 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, performansıyla dikkat çekti.
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Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; Sarı lacivertliler kısa bir süre içerisinde Hırvat sol bek için Karadeniz ekibiyle görüşmelere başlayacak.
27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Melnjak için bonservis ödemek yerine Rize'ye Alper Potuk'la takas önerisinde bulunacağı bildirildi.
60 BİN EURO'YA GELDİ
Çaykur Rizespor'un geçen sezon 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, performansıyla dikkat çekti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın