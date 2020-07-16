Ricardo Rodriguez, Milan'a döndü

PSV'nin Milan'dan kiraladığı sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası İtalya'ya döndü.

Haber; Sporx.com
Ricardo Rodriguez, Milan'a döndü
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16 Temmuz 2020 14:41
Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez, Milan'dan PSV Eindhoven'e kiralık olarak gitmişti.

Sol bek oyuncusu, Hollanda kulübünün 5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası İtalya'ya dönüş yaptı.

Ocak transfer döneminde kiralanan oyuncu Hollanda Ligi'nde 6 maçta forma giydi. Rodriguez, sezonun ilk yarısında da Milan forması ile 5 Serie A maçında forma giydi.

27 yaşındaki İsviçreli bu sezon çıktığı maçlarda takımlarına gol veya asist katkısı yapamadı.



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