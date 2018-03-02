Ricardo Quaresma'yı "içtima" yakacak!

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide kırmızı kartla oyun dışında kalan Ricardo Quaresma'nın, PFDK'dan ağır bir ceza çıkması gündemde.

01 Mart 2018 23:20
Ricardo Quaresma'yı 'içtima' yakacak!
ÖZEL - Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe maçındaki olaylı maçın 52. dakikasında Josef de Souza'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Ricardo Quaresma ağır bir faturayla karşı karşıya kaldı.
Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya 4-5 maç ceza gelmesi gündemde. Kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi doğrultusunda "şiddetli hareket"ten ceza alacak olan Quaresma'yı "İçtima" maddesi yakacak.

"İÇTİMA" MADDESİYLE CEZASI KATLANACAK

Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrasında Mehmet Ekici'ye de bir harekette bulunan Portekizli oyuncunun cezası, 10. maddedeki İçtima başlığındaki "Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır." maddesi ile birlikte katlanacak.

Josef de Souza'ya olan hareketi nedeniyle en az 3 maç men alacak olan Quaresma, Mehmet Ekici'ye hareketi nedeniyle de artı 3 maç men cezası ile karşı karşıya kalacak ve böylece içtima maddesi ile birlikte 6 maça kadar yükselecek.

RAPORDA YAZILANLAR DA DİKKATE ALINACAK

Müsabaka hakemi Fırat Aydınus'un kart göstermesi ve olaylar sırasında Quaresma'nın sportmenliğe aykırı veya hakaret sayılabilecek sözlü ifadeleri raporda yer alırsa, onlardan da 'ekstra' olarak faturaya dahil edilecek.

"TAHRİK"TEN CEZASI İNDİRİLEBİLİR

Ricardo Quaresma'yı kurtarabilecek tek nokta ise, "tahrik" maddesi olacak. Ricardo Quaresma'nın yaşanan olayda Josef de Souza tarafından "tahrik edildiğine" kanaat getirilmesi durumunda, o pozisyon için verilecek 3 maçlık ceza 3'te birine kadar inebilecek. Bu durumda 3+3 maç ceza alması gündemde olan Quaresma'nın cezası, 4 maça kadar da inebilir.







Kaynak: Sporx.com

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