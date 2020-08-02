Ricardo Quaresma'ya Fransa'dan sürpriz talip

Son olarak Kasımpaşa'da oynayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi.



Fransa basınına yansıyan haberlere göre Kasımpaşa ile sözleşmesini fesh eden ve boşta olan Ricardo Quaresma'nın Marsilya tarafından istendiği ve iki taraf arasında görüşmelerin başladığı belirtildi. Marsilya'nın hocası Andre-Vilas Boas'ın isteği üzerine transfer teklifi yapıldığı belirtilirken sosyal medyada Fransız ekibinin taraftarları Quaresma'nın transferini istedikleri yönünde paylaşımlar yapmaya çoktan başlamış durumda.



2. Beşiktaş kariyerinden sonra Kasımpaşa'ya biten sezonun başında transfer olan 36 yaşındaki Ricardo Quaresma, İstanbul ekibinin formasını 26 kez giyip 4 gol atma başarısı göstermişti.



