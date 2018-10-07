Ricardo Quaresma'nın hedefi belli!

Beşiktaş'ın Portekizli süperstarı Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yle oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlamıştı.70. dakikada oyuna dahil olan 35 yaşındaki futbolcu, etkili bir görüntü sergileyememişti. Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'deki yerine geri dönecek olan Quaresma, gollerine kaldığı yerden devam etmeye çalışacak.Bu akşam sağ kanattan sık sık rakip ceza alanına inip bitirici vuruşlarını yapacak olan Q7, takımına hem asist hem de gol katkısı yapmak için mücadele edecek. Quaresma'nın bu sezon Beşiktaş'ta 11 maçta 2 gol ve 7 asisti bulunuyor.