Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için transfer açıklaması

"KELEPİR DİYE BİR DÖVMEM YOK"

'nın Portekizli yıldızı'a geri döneceği iddialarına Instagram hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.Kendisinin Beşiktaş'tan kimseyle bir görüşme yapmadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "" dedi.Tecrübeli oyuncu ayrıca, Kasımpaşa'ya teşekkür ederken, "Kasımpaşa, bu zorlu dönemde bana ve tüm takıma karşı örnek olacak şekilde yaklaştı. Yöneticileri bu süreç nedeniyle tebrik etmek lazım. Geleceğim yazılmıştır, 2 şey kesin; şu anda iyi durumdayım ve vücudumda "kelepir" diye bir dövme yok" ifadelerini kullandı.Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki oyuncunun adı eski kulübü Porto ile de anılıyor.