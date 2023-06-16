Ricardo Quaresma'ya izin çıkmadı

Futbol hayatını sonlandırmadan önce son bir kez daha Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyleyen Quaresma'ya yönetimden red cevabı geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ricardo Quaresma'ya izin çıkmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2023 11:35
Beşiktaş'ta bir sezon daha oynamak istediğini ileten Quaresma'ya olumsuz yanıt verildi.

Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızın bu talebi için "Quaresma değerlidir, ancak 1 yıl oynamamış, 40 yaşında bir oyuncunun adı transfer döneminde adının Beşiktaş'la anılması yanlıştır" yanıtı verildi.

227 MAÇA ÇIKTI

Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla 227 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 38 gol, 77 asistlik katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery