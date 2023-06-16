Ricardo Quaresma'ya izin çıkmadı

Beşiktaş'ta bir sezon daha oynamak istediğini ileten Quaresma'ya olumsuz yanıt verildi.
Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızın bu talebi için "Quaresma değerlidir, ancak 1 yıl oynamamış, 40 yaşında bir oyuncunun adı transfer döneminde adının Beşiktaş'la anılması yanlıştır" yanıtı verildi.
227 MAÇA ÇIKTI
Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla 227 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 38 gol, 77 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızın bu talebi için "Quaresma değerlidir, ancak 1 yıl oynamamış, 40 yaşında bir oyuncunun adı transfer döneminde adının Beşiktaş'la anılması yanlıştır" yanıtı verildi.
227 MAÇA ÇIKTI
Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla 227 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 38 gol, 77 asistlik katkı sağladı.