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Ricardo Quaresma: "Taraftarlarımız hiç merak etmesin"

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray maçı ve ligin kalan kısmındaki karşılaşmaları için açıklamalarda bulundu.

Ricardo Quaresma: 'Taraftarlarımız hiç merak etmesin'
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03 Mayıs 2018 12:24
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Galatasaray maçı ve kalan maçları hakkında değerlendirmelerde bulundu, taraftarlara mesaj yolladı.
 
Beşiktaş, geçtiğimiz hafta 2-0 kaybettiği Galatasaray maçı sonrasında şampiyonluk yarışında geri düşmüştü. Siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Quaresma, bu sezon bazı maçlarda beklenmedik sonuçlar aldıklarını ve bu nedenle yarıştan geri kaldıklarını belirterek, "Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş. Bunu tüm Avrupa kabul ediyor. Son iki yılın şampiyonuyuz. Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığımız başarı da ortada. Taraftarımız hiç merak etmesin. Son üç haftada onları mutlu edecek skorlar alarak pes etmediğimizi göstereceğiz" dedi. Quaresma, Siyah-beyazlı ekipte forma giymek istediğini de sözlerine ekledi.

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