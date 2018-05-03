Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Galatasaray maçı ve kalan maçları hakkında değerlendirmelerde bulundu, taraftarlara mesaj yolladı.

, geçtiğimiz hafta 2-0 kaybettiğialatasaray maçı sonrasında şampiyonluk yarışında geri düşmüştü. Siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Quaresma, bu sezon bazı maçlarda beklenmedik sonuçlar aldıklarını ve bu nedenle yarıştan geri kaldıklarını belirterek,dedi. Quaresma, Siyah-beyazlı ekipte forma giymek istediğini de sözlerine ekledi.