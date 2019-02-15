Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.Geleceği ilei lgili sorulan soruyu yanıtlayan Quaresma, "Şu anda buradayım, Beşiktaş'ın oyuncusuyum, 1,5 sene kontratım var. Bu sene şampiyon olma hedefimiz var ve sahada en iyi performansımı gösterip o şampiyonluğu kutlamak istiyorum" dedi.Quaresma sözlerini "Burada kalacağım, burada devam edeceğim. Birçok yorumcu, birçok gazeteci, birçok şey yazdı, Porto'ya, Çin'e, Arabistan'a gidiyor gibi şeyler yazıldı, bunlar doğruyu yansıtmıyor. Şahsıma yapılan bir saygısızlık. Birçok yorumcu bilgi edinmeden kendi kafasına göre bir şeyler söylüyor. Bir gün Beşiktaş'tan ayrılacak olursam zaten çıkar, birinci ağızdan ben açıklamayı yaparım." ifadeleriyle sürdürdü.Oynama konusunda kararı Şenol Güneş'in vereceğini vurgulayan deneyimli oyuncu, "Ben her zamanki gibi hazırlıklarıma en iyi şekilde devam ediyorum. Arkadaşlarım güveniyor, hocam güveniyor. Derbide oynar mıyım, oynamaz mıyım bilmiyorum ama takım halinde iyi çalışıp, bütün çalışanlarımızla şampiyonluğu kutlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.Fenerbahçe ile oynayacakları maç için de yorum yapan Portekizli futbolcu, "Derbileri seviyorum, Fenerbahçe'ye karşı oynamayı seviyorum. Çıkacağız, mücadele edeceğiz ve kazanmaya çalışacağız." dedi.