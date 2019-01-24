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Ricardo Quaresma, MLS yolcusu

Beşiktaş'tan ayrılma noktasına gelen Ricardo Quaresma'nın beklendiği gibi Portekiz'e değil, Amerika'ya gideceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ricardo Quaresma, MLS yolcusu
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24 Ocak 2019 17:49
Eşi ve çocukları, Türkiye'den ayrılan ve Beşiktaş'tan devre arasında ayrılabileceği konuşulan Ricardo Quaresma için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İtalya basınının iddiasına göre Quaresma, Porto'ya dönmeyecek. Tecrübeli futbolcu, Portekiz'e gitmek yerine kariyerini ABD'de sürdürmek istiyor ve MLS takımlarıyla görüşme halinde.

Beşiktaş yönetiminin Ricardo Quaresma'ya, "BB Erzurumspor maçının ardından bir kez daha görüşelim" dediği ve son kararın hafta sonunda verileceği kaydedildi.

"SEZON SONUNU BEKLE"

Quaresma ile geçtiğimiz günlerde özel olarak görüşen İkinci Başkan Serdal Adalı, "Ailevi sıkıntılarını anlıyorum. Ama bu takımın sana ihtiyacı var. Sezon sonunu bekle, şampiyon olalım, öyle gidersin" diyerek oyuncusunu ikna etmeye çalıştı. Fakat şu anlık başarılı olamadı.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var.

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