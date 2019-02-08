  •  
    G.Saray'da Belhanda, Kader Keita'yı solluyor
  •  
    Diagne'den ilk maç öncesi ÖZEL saç stili!..
  •  
    Kagawa'nın "EN İYİ" 11'i "Mbappe ve Zlatan yok"
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..
  •  
    Ali Koç KARARINI verdi; "Temmuzda yoksunuz"

Ricardo Quaresma için iki seçenek: Ya Rusya, ya İstanbul

Beşiktaş'tan Porto'ya bonservissiz gitmek isteyen ancak başaramayan Ricardo Quaresma için tek seçenek Rusya...

Kaynak: Takvim
Ricardo Quaresma için iki seçenek: Ya Rusya, ya İstanbul
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2019 09:16
Ricardo Quaresma takımda kaldı. Başkan Orman'ın, "Seni bonservis bedeli almadan bir yere göndermem" dediği Quaresma bedelsiz olarak Porto'ya gidemedi.

Suudi Arabistan'dan teklifler geldi, yönetim 'Gidebilirsin' dedi; bu kez de Portekizli kabul etmedi. Avrupa'da Q7'nin maaşını ödeyebilecek ülkelerden sadece Rusya'da transfer devam ediyor.

Quaresma ya Rusya'ya gidecek ya burada kalacak.

"GİTMEDİM, KALDIM, FORMDAYIM"

Yönetimin bedelsiz ayrılmasına izin vermediği Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'le özel bir görüşme yaptı.

Ayrılma talebini direkt Serdal Adalı'ya bildiren Portekizli, takımda kalma isteği içinse teknik patron Güneş'e giderek, "Gidemedim, kaldım. Hiç idmanları aksatmamıştım. Formum da yerinde. Oynamaya hazırım" dedi.

Q7'NİN CEZASI ONANDI TÜRKİYE

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın 2 maç men cezasını onadı.

Açıklamada, "Quaresma'nın sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için