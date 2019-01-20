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Ricardo Quaresma için flaş iddia!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın, siyah - beyazlı yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti.

Ricardo Quaresma için flaş iddia!
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20 Ocak 2019 20:53
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BİP Spor'un haberine göre Ricardo Quaresma, siyah beyazlı yönetime, "Portekiz'e dönmek istiyorum" dedi. Ülkesine dönmek isteyen yıldız futbolcunun Porto ile anlaşması bekleniyor.

Quaresma'nın, Beşiktaş ile 1,5 yıllık kontratı bulunuyor.

AİLEVİ PROBLEMLER YAŞIYOR

Öte yandan Akhisarspor maçına kaptan olarak çıkan Ricardo Quaresma'nın,ailevi problemleri olduğu öğrenildi. İki-üç haftadır eşiyle problemler yaşayan 35 yaşındaki futbolcu bu olaydan dolayı bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Yıldız futbolcunun eşiyle arasındaki sorunun ne olduğu ise bilinmiyor.

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