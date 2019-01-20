Ricardo Quaresma için flaş iddia!

yıldız futbolcusuiçin flaş bir iddia ortaya atıldı.haberine göre, siyah beyazlı yönetime, "" dedi. Ülkesine dönmek isteyen yıldız futbolcununile anlaşması bekleniyor.ile 1,5 yıllık kontratı bulunuyor.Öte yandanmaçına kaptan olarak çıkanailevi problemleri olduğu öğrenildi. İki-üç haftadır eşiyle problemler yaşayan 35 yaşındaki futbolcu bu olaydan dolayı bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı.Yıldız futbolcunun eşiyle arasındaki sorunun ne olduğu ise bilinmiyor.