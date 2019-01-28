Ricardo Quaresma fesih için masada

Takımdan ayrılmak için yönetime başvuran ve sözleşmesinin feshini isteyen Ricardo Quaresma ile İkinci Başkan Serdal Adalı'nın ikinci buluşması bugün gerçekleşecek.Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından eleştirilerin hedefinde olan Portekizli futbolcu, ailesinin yanına dönme konusunda kararlı.Adalı da 35 yaşındaki futbolcuya alacaklarındaki indirimle birlikte sözleşmenin feshini masaya yatıracak ve "Yolun açık olsun" mesajını verecek.Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, bugün bir araya geleceği 35 yaşındaki oyuncuya "700 bin euro karşılığında sözleşmeni feshedelim" teklifinde bulunacak.Beşiktaş ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Q7'nin bu teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Quaresma, Beşiktaş'tan yıllık 2.4 milyon euro kazanıyor. Q7, ayrıca puan başına da 4 bin euroyu cebine koyuyor.1) Pepe'nin ayrıldığı dönemde yöneticilerin vatandaşına yaptığı tavırdan rahatsız oldu.2) İkinci yarının kamp kadrosuna alınmamasından çok etkilendi.3) Genk maçında taraftarların kendisini yuhalanması sonrası duygusal olarak çöktü.4) 'Yedek kulübesinde oturtabiliriz' söylemleri...