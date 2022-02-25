Ricardo Quaresma'dan Rusya'ya tepki

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına isyan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Ricardo Quaresma'dan Rusya'ya tepki
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25 Şubat 2022 13:47
Kariyerine Portekiz ligi takımlardından Vitoria Guimaraes'te devam eden Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına tepki gösterdi.

38 yaşındaki Portekizli futbolcu, Rusya'nın bu saldırısını kınadı ve dünyada barış içinde yaşanması gerektiğini belirtti.

Ricardo Quaresma paylaşımında "Hayat savaşmak ve özgürlüğü kısıtlamak için çok kısa. Ukraynalılar ve Ruslar, barış içinde kardeşçe yaşamayı hak ediyor. Barış için dua ediyorum. Pandeminin olduğu bir dünyada en son ihtiyacımız olan şey savaş." ifadelerini kullandı.

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