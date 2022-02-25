Ricardo Quaresma'dan Rusya'ya tepki

Kariyerine Portekiz ligi takımlardından Vitoria Guimaraes'te devam eden Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına tepki gösterdi.



38 yaşındaki Portekizli futbolcu, Rusya'nın bu saldırısını kınadı ve dünyada barış içinde yaşanması gerektiğini belirtti.



Ricardo Quaresma paylaşımında "Hayat savaşmak ve özgürlüğü kısıtlamak için çok kısa. Ukraynalılar ve Ruslar, barış içinde kardeşçe yaşamayı hak ediyor. Barış için dua ediyorum. Pandeminin olduğu bir dünyada en son ihtiyacımız olan şey savaş." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO