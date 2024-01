Ricardo Quaresma: 'Daha zekisiyle çalışmadım'

Yunanistan'da 3 farklı dönemde 9.5 yıl çalışan Fernando Santos'u Hürriyet'in Atina Muhabiri Yorgo Kirbaki kaleme aldı."Yunanistan'da, 4 büyükler denilen Olympiakos, Panathinaikos, AEK Atina ve PAOK Selanik futbol takımlarında, işler iyi gitmediğinde, daha önce denenmiş ve kendilerini kanıtlamış isimlerin bulunduğu, mutat bir teknik direktörler listesi gündeme gelir. Santos, bu listenin her zaman en üst sıralardadır. O, yakın Yunan futbolu tarihinde, Alman Otto Rehhagel'den (2004'te Yunan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu oldu) sonra, adından en fazla söz ettiren teknik direktördür.O, futbolcu ve taraftar ile iyi iletişim kuran, buna karşı genellikle yönetimlerle-yöneticilerle arası pek iyi olmayan, asık suratlı görülse, güldüğüne pek rastlanmasa da sıcakkanlı, tipik bir Akdenizlidir. O, Yunanistan'da çalıştırdığı takımlarda, hücumu değil, savunmayı ön planda tutan, gol yollarında ise isim yapmış oyuncuların kişisel becerilerine güvenen bir futbol adamıdır. Kendi deyişiyle 'sahada sardalya değil, ıstakoz olan futbolcuları' sever. Göze hoş gelen oyundan çok, neticeye önem verir.Takdime gerek yok, Ricardo Quaresma, kendisi için şunları söylüyordu: "Az konuşan ama futbolcularına istek ve hırs depolamayı, futbolcu psikolojisini çok iyi bilen bir hoca. Futbolcuları maça hazırlamakta, bu kadar zeki başka bir teknik direktör ile çalışmadım." O ise futbol felsefesini şöyle anlatıyordu: "Takımda aile ortamını yaratmak çok önemli. Çalıştırdığın takımın seyircisini anlamak da öyle. Bir teknik adamın, her şeyden önce, oyuncularına ne yapmak istediğini ve bunu neden gerekli gördüğünü anlatması gerek."Genellikle oyuncularını sahada 4-4- 2 ile dizdi. Savunmaya her zaman öncelik verdi. Santos'un, Yunanistan'daki kariyerinde, 4 yıl çalıştırdığı Yunan Milli Takım apayrı bir yer tuttu. Yunan Milli Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e, 2014'teki Dünya Kupası'nda ilk 16'ya kalmasının mimarı Santos idi. Yunanistan yıllarında, sigara ve 'frape' (Soğuk kahve) tiryakiliği de konuşuldu. Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos, Yunan futbolu ile 2001'de tanıştı. Aynı yıl çalıştırdığı ve İstanbul'dan göç eden Rumların 1926'da kurdukları AEK takımıyla Yunanistan Kupası'nı kazandı, lig şampiyonluğunu ise averajla Olympiakos'a kaptırdı. Ertesi yıl (2002) Panathinaikos macerası sadece birkaç hafta sürdü. 2004'te yolu yine AEK ile kesişti. 2007'de ise 3 yıllığına çalıştıracağı PAOK takımına transfer oldu. Fernando Santos Yunanistan'da lig şampiyonluğu tatmadı ama 'enkaz takımları' gittiğinde 'adam gibi takım' olarak bıraktı."