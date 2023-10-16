Ricardo Quaresma Beşiktaş maçına geliyor

Beşiktaş'ın ski Portekizli yıldızı, taraftarın sevgilisi Ricardo Quaresma, siyah beyazlı takımın 30 Ekim'de Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelecek.
40 yaşındaki yıldız son olarak, Portekiz Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes takımında forma giymişti. Son dönem tekrar Beşiktaş ile anılmıştı.
227 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla toplamda 227 resmi maça çıkan Ricardo Quaresma bu karşılaşmalarda 38 gol ve 77 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
40 yaşındaki yıldız son olarak, Portekiz Ligi takımlarından Vitoria Guimaraes takımında forma giymişti. Son dönem tekrar Beşiktaş ile anılmıştı.
227 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla toplamda 227 resmi maça çıkan Ricardo Quaresma bu karşılaşmalarda 38 gol ve 77 asistlik skor katkısı sağlamıştı.