Ricardo Quaresma: '5 kuruş almadan giderim'

önceki akşam Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 yenildiği karşılaşma, Vodafone Park'ta görülmemiş olayların yaşanmasına neden oldu. Takımlarının oyunundan memnun olmayan taraftarlar, futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi protesto etti. Gecenin en çok tartışılan olayı ise taraftarın sevgilisi Ricardo Quaresma'nın, tepkilerden bunalıp, tribünlere 'susun' işareti yapmasıydı.Maçtan sonra, "Sorun bensem, Ocak'ta ayrılabilirim" diyen Quaresma ile önemli açıklamalarda bulundu."Taraftarlarımızın her şeyden önce şunu bilmesini istiyorum; bizim derdimiz para değil, Beşiktaş. Ben ve diğer futbolcu arkadaşlarım tüm maçlarda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mücadele ediyoruz, savaşıyoruz. Bugüne dek Türkiye'de ve Avrupa'da birçok başarı kazandık. Bu başarılarda taraftarlarımızın verdiği destek çok önemli rol oynadı. Özellikle sahamızda oynadığımız maçlarda taraftarlarımızın yaptığı tezahüratlar bize itici güç oldu.Sezona iyi başlayamadığımızı kabul ediyorum ama bu hep böyle devam edecek anlamına gelmez. İddia ediyorum, Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. Çok kısa zamanda toparlanıp eski günlerimize döneceğiz. Beşiktaş forması giyenler hiçbir zaman ıslıklanmamalı. Ben, daha önce Beşiktaş'tan bir kez ayrıldım ve bu taraftar için geri döndüm. Ama taraftarlarımız kötü sonuçların nedeni olarak beni görüyorsa, devre arasında 5 kuruş almadan giderim. Tekrar söylüyorum, benim derdim kesinlikle para değil. Zaten öyle bir düşüncem olsaydı, geçmişte Çin, Rusya veya Katar'dan gelen tekliflerden birini kabul eder ve şu an Beşiktaş'ta aldığımın çok daha fazlasını kazanabilirdim.Genk maçı sonrası, "Sorun bensem, fazlalık olarak görülüyorsam Ocak ayında ayrılabilirim" diyen Quaresma'nın bu sözleri büyük yankı yarattı. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı Portekizli futbolcunun sosyal medya hesabına destek mesajları atıp, "Ayrılmanı kesinlikle istemiyoruz" dedi. Quaresma da gelen mesajlar üzerine bugün bir teşekkür mesajı yayınlayıp, "Desteğiniz için teşekkürler... Bu, bizim için dünyalara değer. Şimdi bir sonraki maçımıza odaklanacağız" diye yazdı.