Ricardo Lopes, Fenerbahçe için gemileri yaktı!

Vitor Pereira'nın eski öğrencisi Ricardo Lopes, Fenerbahçe için bir yıl daha sözleşmesinin devam ettiği Shanghai'ye ayrılık talebini iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ricardo Lopes, Fenerbahçe için gemileri yaktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2021 09:55
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Ricardo Lopes, geri sayıma geçti.

Vitor Pereira'nın Shanghai Port'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Brezilyalı kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilere gelmek için gün sayıyor. 30 yaşındaki futbolcu, bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Çin ekibine ayrılık talebini iletti.

Shanghai, Brezilya'nın bonservisi konusunda 2 milyon euro'da diretirken, Fenerbahçe Yönetimi 1 milyon euro'nun üzerine çıkmıyor.

Pereira'nın takıma katkı sağlayacağını düşündüğü Lopes transferinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.