Ricardo Lopes, Fenerbahçe için gemileri yaktı!

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Ricardo Lopes, geri sayıma geçti.



Vitor Pereira'nın Shanghai Port'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Brezilyalı kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilere gelmek için gün sayıyor. 30 yaşındaki futbolcu, bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Çin ekibine ayrılık talebini iletti.



Shanghai, Brezilya'nın bonservisi konusunda 2 milyon euro'da diretirken, Fenerbahçe Yönetimi 1 milyon euro'nun üzerine çıkmıyor.



Pereira'nın takıma katkı sağlayacağını düşündüğü Lopes transferinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.



