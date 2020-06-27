Ricardo Faty: "Yeni hocamızla hava yakaladık!"

Ankaragücü'nün orta saha futbolcusu Ricardo Faty, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ricardo Faty: 'Yeni hocamızla hava yakaladık!'
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27 Haziran 2020 23:27
Ankaragücü'nün Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ricardo Faty açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ricardo Faty "Bizim için zor maçtı, 1 puan aldığımız için mutluyuz. Her pozisyonda oynar ve görevimi yaparım. 5 maçımız kaldı, Süper Lig'de kalmak için elimizden geleni yapacağız. Yeni hocamızla yeni bir hava yakaladık. Geleceğe umutlu bakacağız." dedi.

Ricardo Faty ayrıca "Geçen hafta Başakşehir maçında da elimizden geleni yaptık. Trabzonspor'a karşı da erken bir gol yedik ama elimizden geleni yaptık ve 1 puanı aldık." diye konuştu.



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