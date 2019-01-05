Ribery'den Nusret eleştirilerine cevap!

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu, Nusret'te 7 bin 500 ödeyerek altın kaplama antrikot yedi. Nusret Gökçe'nin Dubai'deki restoranında antrikot yiyen Ribery'e sosyal medya hesaplarından eleştiri gelince tecrübeli futbolcu, eleştirilere cevap verdi.Twitter hesabından paylaşım yapan Ribery, kendisine gelen eleştirilere ''Size hiçbir şey borçlu değilim. Benim başarı Tanrı ve ailem sayesinde geldi. Diğerleri ise umurumda değil. Sözde gazeteciler sadece yediğim yemeğin ücreti hakkında haber yapıyor. Hep olumsuz şeyler ortaya çıkarmak istiyorlar. Bir yere bağış yaptığımda ise bunu haber yapmıyorlar. Neden hiçbir haber kanalı bunu haber yapmıyor? Yok tabii, siz sadece ailemle geçirdiğim tatiller ve yediğim yemekler hakkında konuşmayı seversiniz!'' sözleriyle cevap verdi.Ribery'nin Nusret'te altın kaplama antrikota 7 bin 500 Lira ödemesi, sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.Fransız futbolcu, Instagram'da paylaştığı videoda ''Yeni yıla başlamak için bir tutam tuz ve Türk kardeşimi ziyaret etmekten daha iyi bir yol yok'' sözleriyle antrikotu paylaşmış, ardından Nusret'e sarılıp öpmüştü.