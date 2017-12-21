Ribery'den Kerim bebeğe destek

Bir dönem Galatasaray forması da giyen'in Fransız futbolcusu, Kerim bebeğe tek gözünü kapatarak destek verdi.Ribery Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tek gözünü kapattığı bir fotoğrafını koyarak, "Kerim ile dayanışma" (SolidarityWithKarim) etiketini kullandı.İki aylık Kerim bebek, Suriye'nin başkenti Şam'da, Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinde yaklaşık bir ay önce rejimin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybetti.