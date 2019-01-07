Ribery'den Galatasaray sorusuna yanıt

KADRO DIŞI KARARI GELEBİLİR

RIBERY'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI



FATİH TERİM NE DERSE O!



Garry Rodrigues ile yollarını ayıran Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a veda etmeye hazırlann Galatasaray'da sıra şimdi yapılacak transferlere geldi. Çin'den Alan ve Demba Ba transferleri için son görüşmelerini yapan ve Türkiye'den de transfer için hamleler yapan sarı-kırmızılı yönetim için sürpriz bir opsiyon ortaya çıktı; Franck Ribery.Instagram hesabından yaptığı son açıklamalardan sonra Bayern Münih yönetimi tarafından disiplin yönetmeliği gereği kadro dışı bırakılacağı konuşulan Ribery'nin 14 yıl sonra yeniden Galatasaray forması giyebileceği ifade edildi. Ribery'in kadro dışı kalması durumunda Galatasaray'a transferinin önündeki en büyük engelin yıllık 4.2 milyon euroluk ücretinin olduğu ancak Fransız futbolcunun olası bir transfer durumunda maaşından taviz verebileceği iddia edildi.Franck Ribery - Galatasaray haberlerinin dozu gün geçtikçe artmaya başlarken, Fransız futbolcuya "Galatasaray'a transfer olur musun?" şeklinde bir soru yöneltildi. Şimdilik Bayern Münih'in futbolcusu olduğunu ifade eden Ribery; "Bayern ile sözleşmem var ve gelceğimin ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Galatasaray? İnanılmaz bir güç, inanılmaz bir taraftar topluluğu ve öyle bir taraftarın önünde oynamak futbol kariyerimde aldığım en büyük zevkti" dedi.Öte yandan Bayern Münih2te kadro dışı kararının verilmesi halinde, 35 yaşında olan Franck Ribery için transfer kararını sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim verecek. Galatasaray Yönetimi, Terim'in 'Olur' ya da 'Olmaz' raporuna göre yol haritasını belirleyecek.