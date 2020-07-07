Ribery'den ayrılık sinyali: 'Kabullenmek istemiyorum'

Kariyerine Fiorentina'da devam eden Franck Ribery, evinin hırsızlar tarafından soyulmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.



Ribery Almanya'daki güzel günlerinin ardından İtalya'da kariyerine devam etmeyi seçtiğini ve başına gelenlerden dolayı şaşkınlık yaşadığını söyleyerek İtalya'dan ayrılma konusunda net bir imada bulundu.



"BAŞIMA GELENİ KABULLENMEK İSTEMİYORUM"



"Eşimin bir kaç çanta ve mücevheri çalındı ama Elhamdülillah bu çok önemli değil. Bu başıma geleni kabullenmek istemiyorum. Şükürler olsun ki eşim ve çocuklarım Münih'teydi. Bundan sonra buraya nası güvenebilirim?"



"GEREKLİ KARARLARI ALACAĞIZ!"



"Ben milyonlarca euronun peşinden koşmuyorum. Allah'a şükür ki hiç bir şeyden yoksun değiliz. Her zaman topun peşinden koştum, çünkü bu benim tutkum. Tutkum olsun olmasın ailem benim için önce gelir ve bununla ilgili gerekli kararları alacağız"



