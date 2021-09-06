Ribery'nin adresi netleşti; yine Serie A

Uzun süre Karagümrük ile de görüşen Franck Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana ile anlaşmaya vardı.



22 yıl sonra Serie A'ya dönen Salernitana, 38 yaşındaki yıldızla 1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Öte yandan İtalyan ekibi, Adana Demirspor ile de görüşen David Luiz ile temaslarda bulundu.



Brezilyalı stoperi İtalya'ya gelmeye ikna etmeye çalışan Salernitana yönetimi, iki yıldız ile birlikt ligde kalmayı planlıyor.







