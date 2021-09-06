Ribery'nin adresi netleşti; yine Serie A

38 yaşındaki Franck Ribery, Serie A'nın yeni ekiplerinden Salernitana ile anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ribery'nin adresi netleşti; yine Serie A
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06 Eylül 2021 00:37
Uzun süre Karagümrük ile de görüşen Franck Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana ile anlaşmaya vardı.

22 yıl sonra Serie A'ya dönen Salernitana, 38 yaşındaki yıldızla 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan İtalyan ekibi, Adana Demirspor ile de görüşen David Luiz ile temaslarda bulundu.

Brezilyalı stoperi İtalya'ya gelmeye ikna etmeye çalışan Salernitana yönetimi, iki yıldız ile birlikt ligde kalmayı planlıyor.

 


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