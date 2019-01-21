Fransa Ligue 1'de Rhone derbisinde Saint-Etienne ile Lyon karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 21. dakikasında Romain Hamouma ile öne geçen Saint-Etienne devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Nabil Fekir çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi.
Karşılaşmanın son saniyelerinde sahneye 90. dakikada Dembele çıktı ve Rhone derbisini 2-1'lik skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 37'ye yükseltti. Saint-Etienne ise 36 puanda kaldı.
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Mücadelenin 21. dakikasında Romain Hamouma ile öne geçen Saint-Etienne devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Nabil Fekir çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi.
Karşılaşmanın son saniyelerinde sahneye 90. dakikada Dembele çıktı ve Rhone derbisini 2-1'lik skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte Lyon puanını 37'ye yükseltti. Saint-Etienne ise 36 puanda kaldı.
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