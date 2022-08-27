Rezerv Lig'de Antalyaspor, Gaziantep'i mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 4. hafta, oynanan tek karşılaşmayla başladı.
Haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.
İlk 3 maçını kaybeden Antalyaspor, dördüncü haftada ilk galibiyetini elde etti. İlk yenilgisini yaşayan Gaziantep FK ise 5 puanda kaldı.
Haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.
İlk 3 maçını kaybeden Antalyaspor, dördüncü haftada ilk galibiyetini elde etti. İlk yenilgisini yaşayan Gaziantep FK ise 5 puanda kaldı.
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