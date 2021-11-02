Rezan Epözdemir: "Melo yok ama 6 numara olacak"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rezan Epözdemir: 'Melo yok ama 6 numara olacak'
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02 Kasım 2021 11:28
Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, sponsorluk imza töreninde transferle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Epözdemir, gelen soru üzerine "Felipe Melo ile ilgili açıklamayı başkan yaptı. Melo, Galatasaray'ın gündeminde yok." cevabını verdi.

"EKONOMİK ŞARTLARDA GEREKEN OLACAK"

"6 numara çalışması var." diyerek sözlerini sürdüren Galatasaraylı yönetici, "Devre arasında varsa eksikliklerimiz ekonomik şartlarda gerekeni yapacağız. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda bu çalışmalar hayata geçecek." dedi.

"6 NUMARA ÇALIŞMASI OLACAK"

Epözdemir, "Oyuncular izleniyor. Scout ekibimiz çok değerli, çalışıyorlar. Eksikler varsa, gidereceğiz. 6 numara çalışmamız olacak. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferleri de yapmaya çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 





 

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