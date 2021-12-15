Rezan Epözdemir, istifa kararını açıkladı!

Galatasaray Yönetimi'nde flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti.

Haber; AA
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Rezan Epözdemir, istifa kararını açıkladı!
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15 Aralık 2021 23:18
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, hem kulüp hem de Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa etti.

Youtube yayımlanan bir programa telefonla bağlanan Epözdemir, Galatasaray Kulübündeki başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.

Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.


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