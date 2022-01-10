Rezan Epözdemir'den göndermeli paylaşım

Galatasaray'da istifa eden eski yönetici Rezan Epözdemir'den paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rezan Epözdemir'den göndermeli paylaşım
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10 Ocak 2022 21:21
Galatasaray'da Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından istifa eden eski yönetici Rezan Epözdemir, bir paylaşımda bulundu.

Epözdemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz. İnsanlar tercihleriyle yaşar ve her tercih bir vazgeçiştir." ifadelerini kullandı.

Rezan Epözdemir, 15 Aralık tarihinde istifa etmiş ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, istifayı kabul etmişti.


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