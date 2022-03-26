Rezan Epözdemir'den Fenerbahçe tepkisi!

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde başkan yardımcısı olan, ancak daha sonra istifa eden Rezan Epözdemir A Spor'da açıklamalarda bulundu.



"BUNLAR BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ"



Genel kurulda konuşan Epözdemir, "Galatasaray önemli bir kurum. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. 30 milyon taraftarı var, fikri hür, vicdanı hür gelenekten geliyor. Galatasaray'da farklılıklar olur. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Galatasaray geleneğine ve kültürüne katkı verir. 120 kişi konuşmak istiyor. Bu sayı çok fazla. Yorucu bir genel kurul olacak." sözlerini kullandı.



"GALATASARAY'A YAKIŞMADI"



Genel kurulun medya kuruluşları için aldığı kararı yorumlayan Rezan Epözdemir, "Basın mensuplarının alınmaması bence Galatasaray kültürüne yakışmadı. Kabul edilebilir bir yaklaşım olarak görmüyorum. Eğer bir mahremiyet varsa, o zaman Galatasaray TV neden canlı yayınlıyor? Bu çok doğru olmadı. Galatasaray sosyalleşme sürecine, kültürel değerlerine çok yakışmadı." diye konuştu.



"FENERBAHÇE İLE PROJELERİ SÖYLEMİYORUM"



Türkiye'de futbol farklı paradigmaları olduğunu söyleyen sarı-kırmızılı eski idareci, "Federasyon'un ve hakem hatalarının Galatasaray'a karşı yaptıkları nedeniyle bir duruş sergilenmesini istemiştim, bunun olmadığı, 'sistemi değiştirelim' kurumsal olalım gibi bir perspektif ortaya kondu. Burası Türkiye, burada futbolun paradigmaları var." dedi.



Rezan Epözdemir ayrıca, "Fenerbahçe genel kurul üyesi olan kişilerin başkan danışmanı olarak Galatasaray toplantılarına katılıyor olmasını uygun bulmadım. Fenerbahçe ile yapılan projeleri hiç söylemiyorum bile." değerlendirmesinde bulundu.



"FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLDU"



İstifa kararı için konuşan Epözdemir, "Mevcut yönetim kurulu üyelerinin önceki dönemlerden kalan forma satışıyla ilgili başkana gösterdiğim raporlar oldu. Orada fikri ayrılıklarımız oldu." açıklamasını yaptı.





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