Rezan Epözdemir'den dikkat çeken paylaşımlar

Galatasaray eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in twitter paylaşımları büyük dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rezan Epözdemir'den dikkat çeken paylaşımlar
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03 Şubat 2022 02:11
Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'den dikkat çeken sosyal medya paylaşımları geldi.

Epözdemir kişisel twitter hesabından yaptığı iki paylaşımla bir anda gözlerin kendisine çevrilmesine neden oldu. Rezan Epözdemir yaptığı paylaşımda "Büyük insanlar veda ederek gider. Küçük insanlar ise ihanet ederek..." sözlerini kullandı. Daha sonra ise Epözdemir'in "Bütün ortaklıklar unutulur. Suç ortaklığı asla..." sözlerini kullanması kısa sürede büyük ses getirdi.

Rezan Epözdemir istifasının hemen sonrasında daha önce de "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz..." diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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