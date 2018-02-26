Reytinglerde Nagatomo etkisi

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Galatasaray'ın Yuto Nagatomo'yu transfer etmesinden sonra Japonya'da esen 'sarı-kırmızı' rüzgar tüm hızıyla devam ediyor.Japon futbolseverlerin her maçta TT Stadı'na kadar gelip Nagatomo'yu izlemesi artık doğal bir manzara... Japon TV'leri de bu rüzgara kendini kaptırdı.Nagatomo ve sarı-kırmızılı forma giyen Galatasaray hayranı Japon futbolseverler, ekranlarda reytingleri yükseltiyor.