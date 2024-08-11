Rey Manaj'dan transfer açıklaması!

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Trabzonspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Rey Manaj'dan transfer açıklaması!
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11 Ağustos 2024 22:11
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Trabzonspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Rey Manaj yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir maç çıkardık. 7-8 pozisyonumuz vardı. Trabzonspor büyük bir takım. Ligde hep tepelerde oynuyorlar. Rakibimize çok saygı duyuyorduk. Berabere bitti, adil bir sonuç oldu. Sıradaki maça bakacağız. Kamptan yeni çıktık. 1 ay önce bitirdik." dedi.

"GİDERİM KALIRIM BİLMİYORUM"

Geleceğiyle ilgili de konuşan Manaj, "Transfer sürecinde kulübümüzle görüştük. Hala devam ediyor. Giderim, kalırım henüz bilmiyorum. Ben Sivas'ı çok seviyorum. Burada bana hep iyi davranıldı. Devam etmem söz konusu olursa tabii ki devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

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