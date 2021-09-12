Reus: "Her zaman 3-4 gol atamayız"

Dortmund kaptanı Marco Reus, 4-3 kazandıkları Bayer Leverkusen maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Reus: 'Her zaman 3-4 gol atamayız'
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12 Eylül 2021 11:05
Borussia Dortmund'un kaptanı Marco Reus, 4-3 kazandıkları Bayer Leverkusen maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımının performansını SkySports'a verdiği maç sonu röportajda eleştiren Marco Reus, "Haaland'a bağımlıyız. Bu beni endişelendiriyor. Çünkü her maçta 3-4 gol atamayız. Çok fazla gol atıp gol yiyoruz. Bu maçı bir şekilde kazandık çünkü çok çaba sarf ettik" diye konuştu.

Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, kaptan Marco Reus'un daha önce maç içinde takım taktiğini değiştirmesi için kendisine öneride bulunduğunu ve deneyimli oyuncunun tavsiye ettiği şekilde değişiklik yaptıklarını açıklamıştı.

Beşiktaş ile Dortmund, çarşamba günü Devler Ligi'nde karşı karşıya gelecek.


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