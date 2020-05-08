Koronavirüs sebebiyle kapatılan ve ne zaman açılacağı merakla beklenen restoran ve kafeler ile ilgili bir çok farklı söylem olsa da bir tarih belirmiş durumda. Bu konuda yapılacaklara ilişkin restoran ve kafeler ne zaman açılacak bilgileri takip ediliyor. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritası çerçevesinde kademeli şekilde açmaya hazır olduklarını söyledi. Yenice, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından paket servis hizmeti verenler dışında Federasyona bağlı iş yerlerinin kapandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:"Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki dönemde restoran, lokanta, kafelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili açıklamada bulundu ve böyle bir karar olmadığını söyledi.Bakan Koca yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.AVM'lerin kendi inisiyatifini kullanarak kapandığını da vurgulayan Bakan, "Bilim Kurulu, bakanlığımızın ya da hükümetimizin AVM'lerin herhangi bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapanmasıyla ilgili kararlar olmuştur. Lokantaların, restoranların, kafelerin, berberlerin... Kapanmasıyla ilgili bir karar olmadığı için açılmasıyla ilgili de bir karar olması gerekmiyor. AVM'ler zaten açıktı, işletme sahipleri kendileri kapatmıştı" dedi.