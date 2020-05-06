Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki dönemde restoran, lokanta, kafelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili açıklamada bulundu ve böyle bir karar olmadığını söyledi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak" ifadelerini kullandı.
AVM'lerin kendi inisiyatifini kullanarak kapandığını da vurgulayan Bakan, "Bilim Kurulu, bakanlığımızın ya da hükümetimizin AVM'lerin herhangi bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapanmasıyla ilgili kararlar olmuştur. Lokantaların, restoranların, kafelerin, berberlerin... Kapanmasıyla ilgili bir karar olmadığı için açılmasıyla ilgili de bir karar olması gerekmiyor. AVM'ler zaten açıktı, işletme sahipleri kendileri kapatmıştı" dedi.
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Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak" ifadelerini kullandı.
AVM'lerin kendi inisiyatifini kullanarak kapandığını da vurgulayan Bakan, "Bilim Kurulu, bakanlığımızın ya da hükümetimizin AVM'lerin herhangi bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapanmasıyla ilgili kararlar olmuştur. Lokantaların, restoranların, kafelerin, berberlerin... Kapanmasıyla ilgili bir karar olmadığı için açılmasıyla ilgili de bir karar olması gerekmiyor. AVM'ler zaten açıktı, işletme sahipleri kendileri kapatmıştı" dedi.
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