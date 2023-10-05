Haber Tarihi: 05 Ekim 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 09:55

Resmi Gazete'de bugün (5 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Ekim 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ekim 2023 tarihli ve 32329 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (5 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7687)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7688)

YÖNETMELİK

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1)


–– TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c - Çeşitli İlanlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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