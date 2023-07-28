Resmen ortağız: EURO 2032 Türkiye ve İtalya!

Türkiye ve İtalya, EURO 2032 adaylığı için UEFA'ya ortak başvuru yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Resmen ortağız: EURO 2032 Türkiye ve İtalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2023 12:25
Türk ve İtalyan Futbol Federasyonları, EURO 2032'yi birlikte düzenlemek için UEFA'ya başvurdu.

İtalya Haber Ajansı ANSA'nın haberine göre; Türkiye ve İtalya, bu adaylıkla birlikte en büyük favori haline geldiler.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, ortak adaylık konusunda anlaşma sağladı.

İki başkan, 10 Ekim'de UEFA Yönetim Kurulu'na Nyon'da sunum yapacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery