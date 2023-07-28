Resmen ortağız: EURO 2032 Türkiye ve İtalya!

Türk ve İtalyan Futbol Federasyonları, EURO 2032'yi birlikte düzenlemek için UEFA'ya başvurdu.



İtalya Haber Ajansı ANSA'nın haberine göre; Türkiye ve İtalya, bu adaylıkla birlikte en büyük favori haline geldiler.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, ortak adaylık konusunda anlaşma sağladı.



İki başkan, 10 Ekim'de UEFA Yönetim Kurulu'na Nyon'da sunum yapacak.



