Resmen açıklandı: Mesut Özil geri dönüyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, futbolcusu Mesut Özil'in bir dünya yıldızı olduğunu ve kendisinden faydalanmak istediğini dile getirdi.



Mesut'un sakatlık ve hastalık sebebiyle fiziksel açıdan takımın gerisinde kaldığını hatırlatan Kartal, "Mesut bu takımın en önemli oyuncularından. Bir dünya yıldızı. Ondan en yüksek verimi almakla görevliyim. Kim Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez." dedi.



"Adaletli olma zorunluluğum var, forma adaletine inanıyorum." diyen İsmail Kartal, "Mesut bu takımın kaptanı. Sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu ve bunu da yapacak. Bu konuda en iyi sonucu alacağız." açıklamasını yaptı.



Sarı lacivertlilerin hocası, "Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi Mesut her zaman burada oynar, ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum." İfadelerini kullandı.



46 GÜN SONRA GERİ DÖNECEK



Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19'u lig olmak üzere 23 maça çıkan Mesut Özil, 8 gol atıp 2 asist yaptı.



Son olarak 19 Ocak'taki Altay maçında 13 dakika süre alan Mesut, Trabzonspor maçıyla birlikte 46 gün sonra formasına kavuşacak.





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