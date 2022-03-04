Resmen açıklandı: Mesut Özil geri dönüyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında kadroda olacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Resmen açıklandı: Mesut Özil geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2022 12:55
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, futbolcusu Mesut Özil'in bir dünya yıldızı olduğunu ve kendisinden faydalanmak istediğini dile getirdi.

Mesut'un sakatlık ve hastalık sebebiyle fiziksel açıdan takımın gerisinde kaldığını hatırlatan Kartal, "Mesut bu takımın en önemli oyuncularından. Bir dünya yıldızı. Ondan en yüksek verimi almakla görevliyim. Kim Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez." dedi.

"Adaletli olma zorunluluğum var, forma adaletine inanıyorum." diyen İsmail Kartal, "Mesut bu takımın kaptanı. Sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu ve bunu da yapacak. Bu konuda en iyi sonucu alacağız." açıklamasını yaptı.

Sarı lacivertlilerin hocası, "Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi Mesut her zaman burada oynar, ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

46 GÜN SONRA GERİ DÖNECEK

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19'u lig olmak üzere 23 maça çıkan Mesut Özil, 8 gol atıp 2 asist yaptı.

Son olarak 19 Ocak'taki Altay maçında 13 dakika süre alan Mesut, Trabzonspor maçıyla birlikte 46 gün sonra formasına kavuşacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.