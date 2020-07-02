Resident Evil 7, 7,9 Milyon Kopya Sattı

Özellikle son dönemlerde kitlesini giderek artıran ve altın çağını yaşayan oyun dünyasında özellikle büyük oyun stüdyolarının elinden çıkan oyunlar, satış rakamlarında milyonlara ulaşabiliyor.



Milyonlarca oyuncuya ulaşan bu oyun markalarından bir tanesi de Resident Evil serisi. Serinin 2017 yılında çıkan oyunu Resident Evil 7, şubat ayında açıklanan satış rakamlarında en çok satan Resident Evil oyunları arasında Resident Evil 5 ve Resident Evil 6'nın hemen arkasında üçüncü sıradaki yerini almıştı.



Capcom tarafından açıklanan yeni satış rakamlarına göre Resident Evil 7, 7,9 milyon kopya satış rakamına ulaşarak temel Resident Evil oyunları arasında sıralamasını yükseltmeyi başardı. Temel Resident Evil oyunları arasında şeklinde belirtmemizin sebebi ise Capcom'un oyunların farklı sürümlerini ve portlarını ayrı şekilde listeliyor olması.



Capcom'un en çok satan oyunu ise Monster Hunter World oldu. 2017 yılında oyuncularla buluşan oyun, 16,1 milyon gibi oldukça yüksek bir satış rakamına ulaşmayı başardı. Monster Hunter World'ün hemen arkasından gelen Resident Evil 7 ve Resident Evil 5 oyunlarının toplam satış rakamı 15,6 milyon.



Listede söz konusu bu üç oyunu takip eden Resident Evil 6, 7,6 milyonluk satış rakamına ulaşırken 2019 yılında çıkan ve oldukça sevilen yeniden yapım Resident Evil 2, 7,2 milyon sattı. 1998 yılında çıkan orijinal Resident Evil 2, 4,96 milyonluk satış rakamıyla listenin 8. sırasında bulunuyor. 1996 yılında çıkan ilk Resident Evil oyunu 2,75 milyonluk satış adediyle 24. sırada yer alıyor.



Kaynak: WebTekno



