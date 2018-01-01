Resident Evil 2 Remake'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
E3 2018 Konferansı kapsamında duyurulan ve serinin fanlarını heyecana sürükleyen Resident Evil 2'nin yeniden yapımının PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı.
Resident Evil markasının bir dönem inanılmaz bir kan kaybı sürecine girdiği kesin. Resident Evil 5 sonrası inanılmaz bocalayan seri, Resident Evil VII ile serinin eski atmosferini özleyenlere adeta bir şölen sunmuştu. E3 2018'de duyurulan ve çıkış tarihi olarak 2019'un Ocak ayı gösterilen Resident Evil 2: Remake'i PC versiyonunda oynayacak olan oyuncular için sistem gereksinimleri yayınlandı.
Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz / AMD FX-6300 ya da fazlası
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2GB)
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 ya da fazlası
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 (3GB)
Video Galeri
Son haberler