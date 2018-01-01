Resident Evil 2 Remake'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı!



Resident Evil markasının bir dönem inanılmaz bir kan kaybı sürecine girdiği kesin. Resident Evil 5 sonrası inanılmaz bocalayan seri, Resident Evil VII ile serinin eski atmosferini özleyenlere adeta bir şölen sunmuştu. E3 2018'de duyurulan ve çıkış tarihi olarak 2019'un Ocak ayı gösterilen Resident Evil 2: Remake'i PC versiyonunda oynayacak olan oyuncular için sistem gereksinimleri yayınlandı.







Minimum Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz / AMD FX-6300 ya da fazlası

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2GB)





Önerilen Sistem Gereksinimleri:



İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 ya da fazlası

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 (3GB)



