Rennes yükseliyor, Trabzonspor inmiyor!

Kalecisi Mendy'yi 30 milyon Euro'ya Chelsea'ye satan Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini bonuslarla 17 milyon Euro'ya yükseltti. Bordo-Mavili yönetimin beklentisi ise 20 milyon Euro ve sonraki satıştan pay...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Rennes yükseliyor, Trabzonspor inmiyor!
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25 Eylül 2020 09:32
Sörloth'un ardından Trabzonspor'da Uğurcan Çakır da gidebilir...

Fransa'nın Rennes kulübü, Bordo-Mavili takımın Milli file bekçisi için çok ısrarcı. Kalecisi Mendy'yi 30 milyon Euro'ya Chelsea'ye satan Rennes, ilk olarak 12 milyon Euro'luk öneri sunmuştu.

Sonrasında bu rakamı bonuslarla 17 milyon Euro seviyesine kadar yükseltti. Trabzonspor'un beklentisi ise bonus olmadan direkt 20 milyon Euro ve sonraki satıştan pay.

Ligue 1 ekibi eğer bu yönde bir teklif yapmazsa, Uğurcan'ın satışı zor gözüküyor. Trabzonspor Yönetimi, tok satıcı rolünü üstlenirken, beklentide geri adım atılmıyor.



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