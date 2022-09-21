Rennes Xeka'yla anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Rennes, transfer yapmaya hazırlanıyor.



Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Rennes, Lille tarafından serbest bırakılan Portekizli orta saha Xeka'yla anlaşmaya vardı. Xeka'nın önümüzdeki günlerde Fransız ekibine imza atması bekleniyor.



Rennes kulübü Xeka'yı Fransa Ligi'nde bulunan 'sözleşmesiz oyuncuların belirli bir süreye kadar transfer yapabilmesi' kuralına uyarak kadrosuna katacak. Bilindiği gibi Rennes, Xeka'yı Ocak ayına kadar UEFA Avrupa Ligi kadrosuna ise yazdıramayacak.



Kariyerine Portekiz'in Paços takımına başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Xeka, daha sonra Valencia, Braga, Lille ve Dijon gibi ekiplerde forma giymişti.





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