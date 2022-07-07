Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae için Rennes'ten transfer açıklaması geldi.



Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio, "Kim Min Jae isminda daha çok uzlaşıldığını söylemek mümkün mü?" şeklinde gelen soruya, "Evet" dedi. Genesio, transferin durumuna ise "Umarım ilerliyordur" diye cevap verdi.



Fransız basını geçtiğimiz günlerde, Rennes'in Güney Koreli savunma oyuncusu ile uzun süreli bir kontrat konusunda anlaştığını öne sürmüştü. Rennes'in Fenerbahçe'ye ise oyuncunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon euro'yu ödemeyi kabul ettiği ancak bu ücreti taksitle ödemek istediği için sarı-lacivertliler tarafından geri çevrildiği belirtilmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ