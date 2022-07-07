Rennes'ten Kim Min Jae açıklaması

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe'den Kim Min Jae'nin transferi için konuştu.

Haber; Sporx.com
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Rennes'ten Kim Min Jae açıklaması
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07 Temmuz 2022 22:17
Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae için Rennes'ten transfer açıklaması geldi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio, "Kim Min Jae isminda daha çok uzlaşıldığını söylemek mümkün mü?" şeklinde gelen soruya, "Evet" dedi. Genesio, transferin durumuna ise "Umarım ilerliyordur" diye cevap verdi.

Fransız basını geçtiğimiz günlerde, Rennes'in Güney Koreli savunma oyuncusu ile uzun süreli bir kontrat konusunda anlaştığını öne sürmüştü. Rennes'in Fenerbahçe'ye ise oyuncunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon euro'yu ödemeyi kabul ettiği ancak bu ücreti taksitle ödemek istediği için sarı-lacivertliler tarafından geri çevrildiği belirtilmişti.

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