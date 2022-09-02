Rennes'ten 30 milyon euro'luk imza

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, önemli bir transfere imza attı.



Fransız ekibi, Nice forması giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Amine Gouiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.



Rennes bu transfer için kasasından 30 milyon euro ödeyecek Rennes, Gouiri ile 5 yıllık kontrat imzaladı.



NICE DE RENNES'TEN ALDI



Bu transferin ardından Nice de, Rennes'in 28 yaşındaki forveti Gaetan Laborde'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ