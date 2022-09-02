Rennes'ten 30 milyon euro'luk imza

Rennes, Nice'ten 22 yaşındaki hücum oyuncusu Amine Gouiri'yi transfer etti.

Haber; Sporx.com
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Rennes'ten 30 milyon euro'luk imza
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01 Eylül 2022 23:39
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, önemli bir transfere imza attı.

Fransız ekibi, Nice forması giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Amine Gouiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Rennes bu transfer için kasasından 30 milyon euro ödeyecek Rennes, Gouiri ile 5 yıllık kontrat imzaladı.

NICE DE RENNES'TEN ALDI

Bu transferin ardından Nice de, Rennes'in 28 yaşındaki forveti Gaetan Laborde'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

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