Rennes'te Sampaoli ile anlaşma yakın!

Fransa Ligi ekiplerinden Rennes, teknik direktörlük görevine Jorge Sampaoli'yi getirmeye hazırlanıyor. Rennes ve Sampaoli'nin anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rennes'te Sampaoli ile anlaşma yakın!
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07 Kasım 2024 18:56
Fransa Ligi ekiplerinden Rennes, teknik direktör Julien Stephan ile yollarını ayırdı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Rennes'te Stephan sonrası en büyük aday Jorge Sampaoli.

Fransız ekibinin Sampaoli ile görüştüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Son olarak Flamengo'yu çalıştıran 64 yaşındaki Sampaoli, Eylül 2023'te Brezilya temsilcisinden ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmıyor.

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