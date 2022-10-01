Rennes, Strasbourg'u rahat geçti!

Fransa Ligue 1 9. hafta mücadelesinde Rennes, deplasmanda Strasbourg ile karşılaştı.



Stade de la Meinau'da oynanan mücadeleyi Rennes 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Kalimuendo, 47. dakikada Terrier ve 61. dakikada Gouiri kaydetti. Strasbourg'un tek golüni 72. dakikada penaltıdan Diallo attı.



Strasbourg'da Gerzino Nyamsi, 28. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Rennes'te milli oyuncu Doğan Alemdar karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.



Alınan bu sonucun ardından Rennes puanını 15'e yükseltti. Strasbourg ise 5 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Rennes, Nantes'i konuk edecek. Strasbourg ise Angers deplasmanına gidecek.





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