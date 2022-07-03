Rennes, Kim Min Jae için İstanbul'a geldi!

Fransız basını, Rennes'in Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Rennes'in yöneticisi Florian Maurice'nin transfer için cuma günü İstanbul'da olduğu belirtildi.

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Rennes, Kim Min Jae için İstanbul'a geldi!
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03 Temmuz 2022 16:07
Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Kim Min Jae için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Rennes'in, başarılı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde Fransız ekibinin yöneticisi Florian Maurice'nin transfer için cuma günü İstanbul'da olduğu aktarıldı.

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu ile Rennes dışında; Napoli ve Marsilya'nın da ilgilendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında Çin'den transfer olan Kim Min Jae, sarı-lacivertli forma altında 40 maçta sahaya çıktı. Güney Koreli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor.

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