Rennes, Kim Min Jae için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Kim Min Jae için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.



RMC Sport'ta yer alan habere göre; Rennes'in, başarılı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde Fransız ekibinin yöneticisi Florian Maurice'nin transfer için cuma günü İstanbul'da olduğu aktarıldı.



Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu ile Rennes dışında; Napoli ve Marsilya'nın da ilgilendiği ifade edildi.



Fenerbahçe'ye geçen sezon başında Çin'den transfer olan Kim Min Jae, sarı-lacivertli forma altında 40 maçta sahaya çıktı. Güney Koreli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor.





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